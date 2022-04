La teneur de l'arrêté interministériel portant règlement technique fixant les conditions et les modalités applicables à l'apposition du code à barres sur les produits destinés à la consommation humaine, a été reportée jusqu'à nouvel ordre. «Pour assurer la réunion des conditions nécessaires à l'entrée en vigueur des dispositions de l'arrêté interministériel du 16 février 2021 portant règlement technique fixant les conditions et les modalités applicables à l'apposition du code à barres sur les produits destinés à la consommation humaine, le ministère informe l'ensemble des opérateurs économiques qu'il a été décidé de reporter la teneur de cet arrêté jusqu'à nouvel ordre», a fait savoir le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations dans un communiqué. Les services du ministère appellent tous les opérateurs économiques concernés à se rapprocher des directions de commerce des wilayas et des Chambres de commerce et d'industrie pour leur fournir toutes les informations et les explications relatives à ce nouveau système pour mieux préparer leur adhésion à cette démarche.