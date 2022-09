Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a annoncé, jeudi à Alger, le lancement officiel du Réseau parlementaire sur le climat et l'environnement, créé en avril dernier, avec pour objectif, l'appui aux efforts nationaux consentis en matière de protection de l'environnement et de lutte contre les effets des changements climatiques au double plan national et international. Dans son allocution, Brahim Boughali a appelé les députés membres du réseau à redoubler d'efforts dans l'accomplissement de «leur rôle législatif et de contrôle dans le domaine de l'environnement et du climat, à travers la proposition de projets de loi, des visites sur le terrain et la formation de commissions d'enquête». Le réseau aura également pour mission d'étudier la possibilité de concrétiser l'idée du «Parlement vert», en adoptant une politique d'action respectueuse de l'environnement au niveau de l'APN, à travers la réduction de l'utilisation du papier et son recyclage, la consommation rationnelle de l'électricité et le recours à l'énergie solaire, ainsi que la récupération des eaux de pluie pour les sanitaires ou le nettoyage.