Le président de la commission de l’Education, de l’Enseignement supérieur et des Affaires religieuses à l’Assemblée populaire nationale, Abdelkarim Abed, a affirmé que le Parlement est prêt à servir de médiateur pour résoudre la crise induite par la rétention des bulletins de notes du premier trimestre. Dans une déclaration au site nnaharonline.com, le député a estimé que cette situation affecte négativement le parcours scolaire, soulignant la nécessité pour les services du Premier ministère d’intervenir pour résoudre ce qu’il a qualifié de « dilemme » du fait que le ministère de l’Education nationale est tenu de respecter les dates officielles d’annonce des résultats des divers examens, d’autant plus que les résultats de passage sont basés sur le résultats des trois semestres. Aussi, appelle-t-il à un dialogue serein et constructif.