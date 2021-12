Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Boughali, a décidé d'ouvrir la bibliothèque du Parlement aux étudiants et aux enseignants-chercheurs. L'accès ne sera plus assujetti à une autorisation de l'université. Une première depuis 1977. Une initiative entrant dans le cadre des facilitations et de la dynamique d'ouverture aux différentes franges de la société, précise un communiqué de l'Assemblée populaire nationale. Dotée d'une collection riche et variée d'ouvrages et de références dans divers domaines et disciplines, la bibliothèque du Parlement compte 36 000 ouvrages dont 19 000 titres en arabe et 17 030 titres en français et en anglais. La bibliothèque contient également des références et des encyclopédies, des dictionnaires en différentes langues, ce qui lui permet de fournir des services de qualité et d'actualité. Le président de l'APN a également décidé de permettre l'accès à la bibliothèque par Internet via le site de l'Assemblée.