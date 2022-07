L'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (Anade) a signé, lundi à Alger, un mémorandum d'entente avec la Confédération italienne des petites et moyennes industries privées (Confapi), dans le domaine des microentreprises et de l'entrepreneuriat. Le mémorandum a été signé par le directeur général par intérim de l'Anade, Mohamed Cherif Bouziane et le président de la Confapi. Ce mémorandum vise à renforcer la coopération économique, commerciale et technique entre l'Anade et la Confapi, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la compétitivité des entreprises sur les marchés mondiaux. Il vise également à encourager les entreprises italiennes activant dans les domaines de la production des équipements industriels adaptés aux besoins des microentreprises, à s'installer en Algérie, et à développer les capacités de l'Anade, notamment en termes de qualité. Le mémorandum a aussi pour objectif de développer l'assistance technique dans les domaines des chaînes agroalimentaires, du cuir, de la laine, des huiles végétales et essentielles, ainsi que du textile et de l'habillement.