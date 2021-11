Une plate-forme numérique permettant aux élèves des trois cycles de l'Education nationale de déposer leurs projets de création d'une entreprise pour être évalués par l'Agence nationale de l'appui et de développement de l'entrepreneuriat (Anade) a été lancée lundi à Alger. Le lancement de cette plate-forme a été organisé au niveau du lycée Mohamed Issiakhem de Chéraga, à l'ouest de la capitale. Cette plate-forme numérique développée par une société créée dans le cadre du dispositif Anade, en l'occurrence Ultimate Market Technology, entre dans le cadre du projet " L'élève entrepreneur " initié par la direction Alger-Ouest de l'Anade et qui concerne les trois cycles de l'enseignement: primaire, moyen et secondaire. Il s'agit d'une plate-forme accessible sur le lien https://anade.ultimatemarkettechnology.dz et qui permet aux élèves d'enregistrer et de soumettre leurs projets de jeunes entrepreneurs à une commission d'évaluation au niveau de la direction d'Alger-Ouest de l'Anade. Cette commission attribuera, après étude, des notes sur différents aspects du projet (l'idée, le plan d'exécution et la faisabilité). Les candidats y ayant enregistré leurs projets pourront participer à un concours qui concernera, cette année, la région Ouest de la capitale, et dont les lauréats seront récompensés lors d'une cérémonie prévue le 16 avril prochain (date coïncidant avec la célébration de la Journée du savoir).