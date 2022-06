L'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (Anade) oeuvre, en collaboration avec ses partenaires dans le domaine de l'environnement, à la mise en place d'un plan d'action commun pour le développement des micro-projets en matière de gestion, de traitement, de recyclage et d'exploitation des déchets. L'Agence s'emploie en collaboration avec ses partenaires au niveau des instances publiques activant dans le domaine de l'environnement en tête desquelles l'AND, à la mise en place d'un plan d'action commun pour le développement des micro-projets en matière de gestion, de traitement, de recyclage et d'exploitation des déchets. Ce plan d'action a été dévoilé par le représentant de l'Anade, Mehdi Cherifi dans le cadre de la troisième édition du Salon virtuel des déchets organisé sous le thème «pour la promotion de l'investissement dans le domaine des déchets». Ledit plan d'action s'inscrit dans la démarche générale du gouvernement et de l'Etat algérien visant à atteindre les Objectifs du développement durable (ODD).