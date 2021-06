L'ambassadrice britannique en Algérie, Sharon Wardle, a révélé dans un tweet sur son compte officiel Twitter, que l'initiative Covax a permis à l'Algérie d'obtenir un million de doses du vaccin contre le coronavirus Covid-19. «C'est formidable que Covax ait fourni un mécanisme par lequel les pays du monde entier peuvent se procurer ou accéder à des vaccins, dont 1 million de doses en Algérie», a indiqué la diplomate britannique en Algérie, dans son tweet. Sharon Wardle a également souligné que c'est là «le déploiement de vaccins le plus important et le plus rapide de l'histoire auquel le Royaume-Uni a déjà engagé 548 millions de livres sterling».