En raison du déficit en main-d'oeuvre, le Canada multiplie les programmes pour attirer plus de candidats à l'immigration. Parmi ces programmes, on retrouve l'entrée express pour lequel l'ambassade du Canada en Algérie organise une session d'information et des portes ouvertes en faveur des candidats de l'immigration et les demandeurs de la résidence permanente. Cette session se déroulera le jeudi 11 août 2022 à Alger. Pour s'inscrire, les candidats sont appelés à transmettre un e-mail à l'adresse suivante: [email protected], et ce, en précisant l'objet du courriel par «entrée express - fb». Le dernier délai pour transmettre les demandes d'inscription sera fixé pour le 3 août prochain et que seuls les candidats retenus par l'ambassade recevront une invitation. Les personnes qui ne seront pas sélectionnées pour cette session, seront convoqués pour assister à d'autres évènements, qui seront prochainement organisés par cette même représentation.