L'ambassade des États-Unis en Algérie a adressé un message de félicitations au professeur algérien de biologie le docteur Taha Merghoub a l'occasion de sa nomination à un poste de responsabilité dans un grand établissement hospitalier américain. Dans un post publié sur sa page Facebook, la représentation diplomatique américaine a écrit: «Félicitations au professeur algérien Taha Merghoub pour sa désignation en tant que directeur adjoint du Meyer Cancer Center à New York!». Le docteurr Merghoub est professeur de recherche en immunologie en médecine au Weill Cornell Medicine College et il a également été l'ancien président de la Fondation algéro-américaine pour la culture, l'éducation, la science et la technologie, a précisé l'ambassade US.