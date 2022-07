À l'occasion de la fête du 14 juillet, l'ambassade de France à Alger a organisé une réception. Il y avait du monde pour une première après deux ans de confinement en raison de la pandémie. Une occasion pour l'ambassadeur de France François Gouyette de mettre en avant les relations algéro-françaises. «Comme le roseau de la fable de La Fontaine, qui plie mais ne rompt point, la relation spéciale entre la France et l'Algérie, qui rassemble, par-delà les mers, les années et parfois les crises, Français et Algériens, cette relation demeure pleine d'énergie, de force et de promesses»a-t-il souligné dans son discours. Des relations que «le président Macron s'est engagé personnellement, tout au long de son premier mandat, afin de resserrer les liens qui nous unissent, au bénéfice commun de nos deux pays» a-t-il ajouté. «Malgré les blessures de l'Histoire, malgré les mouvements d'humeur - qui ne peuvent manquer de survenir entre ceux qui s'aiment vraiment -, et peut-être grâce à tout cela, la France et l'Algérie ont vocation à coopérer étroitement», a-t-il insisté.