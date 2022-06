L'ambassade des Etats-Unis à Alger s'est dite très satisfaite et reconnaissante pour l'aide et la disponibilité qu'elle a trouvées auprès des services du ministère de la Culture et des Arts pour l'organisation des Journées de la production cinématographique de Sétif.

Ces journées entièrement dédiées aux métiers de la production ont été initiées par le réalisateur Yanis Koussim. Elles sont organisées par le collectif «Plateau19» et la société américaine de production et de promotion artistiques «19, Mulholland drive», en partenariat avec «Film Independent/Los Angeles» via leur programme «Global Media Makers» et l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Algérie.

Le ministère de la Culture et des Arts était partenaire de l'ambassade pour cet événement et il a joué un rôle déterminant pour leur réussite.