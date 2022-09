Le premier nanosatellite algérien, Alsat-1N, a fêté son sixième anniversaire orbital le 26 septembre, après son lancement en 2016. La durée de vie de conception du satellite était initialement fixée à un an, mais il a continué à fonctionner efficacement, effectuant plus de 32 000 rotations autour de la Terre. Le développement du satellite faisait partie d'un projet de coopération entre l'Agence spatiale algérienne (Asal) et l'Agence spatiale britannique (Uksa). L'équipe Alsat-1N continue d'assurer la maintenance des équipements du segment sol et le bon fonctionnement des sous-systèmes satellitaires. Un facteur déterminant de l'extension exceptionnelle de la durée de vie réelle du satellite en orbite. Depuis son lancement, l'équipe a acquis une bonne expérience couvrant toutes les grandes lignes de la station de contrôle. Celles-ci comprennent les opérations de surveillance en orbite, la collecte et l'analyse des données, la préparation des plans pour les prochains passages et l'exploitation des données ainsi que le développement et l'amélioration du système de contrôle de mission.