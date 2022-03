Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, Abdelkader Jaber, a confirmé que l'allocation chômage sera versée le 28 mars au profit de plus de 300 000 jeunes demandeurs d'emploi. Le même responsable note qu'une plateforme numérique a été mise en place spécifiquement pour recevoir et traiter les demandes des jeunes voulant bénéficier de cette allocation de l'Etat. Il souligne que 49 millions de visites ont été enregistrées depuis l'ouverture de cette plateforme, tandis que plus de 657 rendez-vous ont été pris. Pour le moment, plus de 125 000 dossiers ont été acceptés par niveau de diverses agences au niveau national.