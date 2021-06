L'ambassade d'Allemagne en Algérie a annoncé, ce dimanche 13 juin, une reprise partielle, à compter du 22 juin 2021, de la réception des demandes «des visas à entrées multiples». C'est le quatrième pays européen après la France, l'Italie et l'Espagne à rouvrir ses frontières pour une certaine catégorie d'Algériens. Pour les demandes de visa, la prise en ligne d'un rendez-vous est possible «à com-

pter du 13 juin 2021 sur le site Web de VFS Global». Parmi les conditions requises, l'ambassade d'Allemagne cite, entre autres, la détention par le passé d'un visa de court séjour de 2 ans (C2) au moins qui a été délivré par une représentation allemande. En outre, le motif du voyage ne doit pas être touristique. «La décision d'entrée en Allemagne n'est prise que par la police fédérale responsable, à l'arrivée dans un aéroport ou à la frontière allemande», indique la chancellerie.