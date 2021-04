En 10 ans, Berlin a dépensé plus de 750 millions d'euros pour soutenir les pays du dudit «printemps arabe», nom donné aux mouvements de contestation qui ont éclaté il y a 10 ans et débouché sur un changement de pouvoir dans plusieurs d'entre eux.

Une telle déclaration a été faite par le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas qui ajoute en outre qu'il a toutefois connu un échec si on prend en considération les aspirations de ses acteurs. «C'était un développement accompagné de grands espoirs de démocratisation dans beaucoup de pays arabes. Dix ans plus tard, le dégrisement est grand», a-t-il déclaré pendant la conférence EuropaCamp 2021, lors d'une discussion portant sur les résultats de cette page de l'Histoire. Et d'ajouter que cette vague de protestations n'avait jamais été ce que certains croyaient.