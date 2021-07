L'Allemagne est sur le point d'atteindre son objectif d'un parc automobile d'un million de voitures électriques, grâce à l'essor des ventes favorisé par les aides à l'achat, a indiqué le ministre allemand de l'Economie, Peter Altmaier, dans une interview au journal Tagesspiegel. Ce but, fixé par le gouvernement d'Angela Merkel en 2009, et que beaucoup considéraient comme «inatteignable», sera atteint avec «seulement 6 mois de retard», a-t-il précisé. Les généreuses aides publiques à l'achat ont entraîné un envol des ventes dans cette catégorie qui comprend à la fois voitures électriques et hybrides rechargeables. Les ventes mensuelles de voitures purement électriques ont plus que doublé, depuis le début de l'année, par rapport à 2020, et représenté en moyenne 10% du marché. La demande pour ce type de véhicules a également été stimulée par les innovations des constructeurs traditionnels, dont l'offre est en pleine mutation avec le lancement, effectif ou planifié, de nombreux modèles électrifiés.