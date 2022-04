L'Office algérien interprofessionnel des céréales a lancé un avis d'appel d'offres international pour l'achat de blé tendre. Selon les négociants, l'appel concerne l'achat de 50 000 tonnes de blé tendre. La cargaison devrait être expédiée aux ports de Mostaganem et de Ténès dans la wilaya de Chlèf. La date limite de dépôt des offres est fixée pour aujourd'hui, mardi 12 avril, tandis que les offres restent valables jusqu'à demain. Le blé doit être expédié en plusieurs phases à partir des principales régions d'approvisionnement qui incluent l'Europe, soit entre le 1er et le 10 mai, le 11 et le 20 mai, le 21 et le 31 mai, le 1er et 10 juin, le 11 et le 20 juin, et, le 21 mai et le 30 juin. Si l'origine est l'Amérique du Sud ou l'Australie, le blé devra être expédié un mois plus tôt.