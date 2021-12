Une Commission d'amitié Algérie-Corée du Sud sera bientôt installée, a annoncé le président de l'APN, Mohamed Boughali, soulignant que les Parlements des deux pays veilleront à développer et consolider les relations bilatérales à tous les niveaux. Recevant en audience, l'ambassadeur de la République de Corée à Alger, Kim Chang-Mo, Mohamed Boughali, a affirmé que l'Algérie veut inclure de nouveaux domaines et secteurs où la Corée du Sud a franchi de grands pas, à l'instar des nouvelles technologies et tirer profit de son expérience, à travers la formation pour apporter un plus dans le domaine technologique en Algérie. L'ambassadeur coréen a indiqué, pour sa part, que les deux pays recèlent d'importantes opportunités devant déboucher sur un partenariat et attirer les sociétés coréennes à investir en Algérie. D'ailleurs, un procès-verbal d'accord, portant réalisation du projet du guichet unique des Douanes, vient d'être signé à Alger, entre la direction générale des Douanes (DGD) et l'Agence coréenne de la coopération internationale (Koica).