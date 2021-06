Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour a annoncé que l'Algérie lancera un appel d'offres dans les prochains jours pour la réalisation de centrales solaires d'une capacité de production de 1000 MW. Dans le cadre de renforcement et du développement dans les domaines des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, le ministre a révélé que l'Algérie a laissé tomber «le projet des 4000 MW» et s'apprête à lancer, à la place, un projet de 1000 MW.

«Nous avons finalisé les études techniques, repéré les neuf wilayas qui accueilleront ce projet et un appel d'offres sera lancé dans les prochains jours», a-t-il déclaré. Concernant le financement du projet, le ministre a affirmé que les négociations sont en cours entre le département de l'énergie et le ministère des Finances.