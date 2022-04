Il semble que l'Algérie a trouvé le moyen de faire d'une pierre deux coups: recycler les déchets et en tirer profit grâce à leur exportation dans les pays où ils seront utilisés à d'autres fins.

Un moyen d'allier cause environnementale et promotion de l'économie algérienne.

La ministre de l'Environnement a fait part, dans des médias nationaux, de l'existence d'un projet algérien, qui serait responsable de recyclage des différentes parties de poulet considérées comme inutilisables en temps normal dont les plumes, les os et même le sang. Ainsi, ces déchets sont vendus et exportés vers divers pays étrangers dont le Bengladesh participant ainsi à l'essor de l'économie algérienne.