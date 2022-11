Intervenant lors du Global Grain à Genève le 16 novembre dernier, le secrétaire général de l'Oaic (Office Algérien Interprofessionnel des Céréales), Nasreddine Messaoudi, s'est dit satisfait de la qualité du blé importé de Russie. Le même responsable a indiqué également que «toutes les origines importées, incluant européennes (et françaises) ont donné satisfaction». Messaoudi a précisé que les taux de protéines des lots russes étaient bons, tout comme les W (force boulangère). Les poids spécifiques (PS) se sont également avérés plus élevés en moyenne que ceux de l'UE. Rappelons que l'Algérie s'est ouverte au blé d'origine mer Noire en relevant le taux de grains punaisés à 0,5% en fin d'année 2020. Depuis, la Russie a régulièrement exporté des volumes sur l'Algérie. Cette déclaration laisse-t-elle supposer que l'Algérie est ouverte au blé russe dans son prochain appel d'offres? Messaoudi n'a pas nié cette éventualité soulignait que l'Algérie est dans une stratégie de diversification maximale de ses sources d'approvisionnements, «auprès de 18 pays», dans un contexte de forte volatilité et de haut niveau des prix du blé.