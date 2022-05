Dans le cadre de sa visite au Vietnam, le secrétaire général au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Chakib Rachid Kaid, a rendu hommage au président Hô Chi Minh en son mausolée et au général Vo Nguyên Giap en sa résidence, et a rendu une visite de courtoisie au ministre de la Construction Nguyên Thanh Nghi, président du sous-comité vietnamien du Comité intergouvernemental Vietnam-Algérie. Les Vietnamiens ont célébré ce 18 mai, le 132e anniversaire de la naissance de l'ancien président Hô Chi Minh, père de la révolution vietnamienne et symbole de l'anticolonialisme qui a mis son génie au service des opprimés dans son pays et au-delà. L'histoire du Vietnam contemporain est étroitement liée avec la vie de cet homme que le peuple a connu et qu'il n'oublie pas au même titre que d'autres prestigieuses personnalités qui ont foulé le sol algérien tel le général Giap ou Mme Nguyen Thi Binh.