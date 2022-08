Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi a participé, dans la région de Zinder au Niger, au lancement des travaux de réhabilitation et de développement du Lycée professionnel d'amitié Niger-Algérie. Le Lycée a été réalisé en 1984 en tant que centre de formation en concrétisation de la coopération entre les deux pays en matière de formation professionnelle. Le nombre de stagiaires dans cet établissement, opérationnel en 1986, est passé de 100 à 1900 stagiaires actuellement, toutes spécialités professionnelles confondues, d'où l'impératif de sa réhabilitation pour y garantir les conditions pédagogiques favorables. Le projet de réhabilitation et de développement de l'établissement, constitue un des projets majeurs de la coopération bilatérale, à concrétiser par l'Agence algérienne de coopération internationale, pour consacrer les liens de fraternité entre les deux pays et promouvoir, ainsi, les relations bilatérales dans divers domaines.