Le sinistre sanitaire actuel n'a épargné aucune région du globe terrestre. La fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes semble avoir un lourd impact sur les commerçants d'Alicante, en Espagne. La suspension des liaisons entre Oran et Alicante a conduit à des pertes financières considérables pour les commerçants de la capitale de la ville du Levant espagnol et d'autres villes de la communauté de Valence, telles qu'Elche, qui en payent aussi les frais. Avant la pandémie, Algérie Ferries effectuait 120 escales par an entre Oran et Alicante. Le Pavillon national débarquait à la ville espagnole avec 1200 passagers et 300 véhicules, dont plusieurs fourgons de transport de marchandise. Selon la même source, chaque desserte générait environ un million et demi d'euros d'achats dans les magasins commerciaux d'Alicante et des villes alentours. Mais actuellement, les finances sont mises à nu. Depuis la suspension du trafic maritime algérien en mars 2020, la ville portuaire de la Costa Blanca endure une perte de 188 millions d'euros.