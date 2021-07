La société énergétique italienne Eni a déclaré qu'elle allait travailler en Algérie aux côtés de la société publique Sonatrach sur un projet pilote de production d'hydrogène vert. C'est ce qui ressort d'une réunion, entre le P-DG de Sonatrach, Toufik Hakkar, et le directeur général des ressources naturelles d'ENI, Alessandro Puliti, qui a eu lieu le 7 juillet, où elles ont convenu d'avancer rapidement dans la mise en oeuvre d'un protocole d'accord datant de mars et portant sur la production d'hydrogène. Les deux partenaires ont décidé d'examiner la faisabilité commerciale du projet pilote, avec une utilisation d'énergie éolienne et solaire. Aucun calendrier n'a été donné pour le développement dudit projet. En outre, afin d'économiser les ressources en eau du pays, l'utilisation de l'eau produite par les champs pétrolifères sera examinée pour les processus d'électrolyse nécessaires à la production d'hydrogène. Les projets actuels visent à accroître l'efficacité énergétique des processus de production, à électrifier les stations d'épuration, à réduire les émissions de méthane, installer des usines de bioraffinage et à développer simultanément de nouvelles solutions énergétiques à zéro émission.