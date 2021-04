L'Algérie assumera, le mois prochain, la présidence tournante du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Une échéance à laquelle la diplomatie algérienne se prépare déjà. C'est dans ce cadre que s'inscrit la rencontre, tenue au siège de l'organisation continentale à Addis-Abeba, entre Salah Francis El Hamdi, l'ambassadeur d'Algérie en Ethiopie et représentant permanent auprès de l'UA, avec le commissaire à la Paix et Sécurité de l'UA, le Nigérian Bankole Adeoye. Les entretiens entre les deux responsables ont porté «notamment sur le Mali, la Libye, le Sahel, etc... et la stratégie de faire taire les armes en Afrique», a écrit le Nigérian sur Twitter.

Pour sa part le diplomate El Hamdi a souligné que les discussions ont porté sur «les voies et moyens de renforcer le rôle du CPS, tout en rappelant les contributions importantes de l'Algérie dans la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique».