Présidant pour le compte de l'Algérie, le Haut Conseil des Fonds d'El-Aqsa et d'El-Qods, le ministre des Finances Abderrahmane Raouya a animé la 22ème Réunion annuelle de ce Haut Conseil qui a eu à examiner l'état d'exécution et les résultats financiers de ces Fonds et a adopté leur rapport d'activités et financier. La présidence de l'Algérie est un gage de sérieux pour les Palestinien qui ne cachent pas leur déception de voir la Maroc présider l'association arabe El Qods. En marge de ces Assemblées annuelles, le ministre a rencontré le président du Groupe de la BID, avec lequel il a échangé sur l'état de la coopération bilatérale ainsi que les moyens à même de consolider le rôle de cette importante institution financière régionale dans sa mission de développement socio-économique de ses pays membres, notamment en Palestine.