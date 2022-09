Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi, s'est entretenu, lundi, avec l'ambassadeur de l'État du Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali Naâma Al Naâma, sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine du tourisme. La rencontre a permis de cristalliser de nouveaux aspects de coopération à travers la participation aux festivités de la Coupe du monde qu'abritera l'État du Qatar, en promouvant la destination «Algérie», notamment le produit touristique saharien et les produits artisanaux. Les entretiens ont également permis d'évaluer «l'état d'avancement des projets qataris dans le domaine de l'investissement touristique et hôtelier, discutés lors de la dernière visite effectuée par une délégation d'hommes d'affaires qataris en Algérie, dirigée par le président du conseil d'administration de la Ligue des hommes d'affaires qataris, Cheikh Fayçal Ben Kacem Al Thani, le but étant de réaliser des partenariats bilatéraux, notamment après la promulgation de la nouvelle loi sur l'investissement qui sera soutenue par la publication prochaine de ses textes d'application».