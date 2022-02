Lafarge Algérie réalisera deux nouvelles expéditions simultanées majeures depuis le port d'Oran, une de 35.000 tonnes de ciment gris en vrac, et l'autre de 30.000 tonnes de ciment blanc en big-bag. Ces deux opérations seront alimentées par la cimenterie d'Oggaz à destination du continent américain. Au cours de l'année 2021 Lafarge Algérie a atteint son ambitieux objectif d'exportation, avec un bilan qui dépasse les

2.6 millions de tonnes. Soit une augmentation de 120% par rapport aux 1.18 million de tonnes, enregistrées au cours de l'année 2020. Dans cet élan, Lafarge Algérie ambitionne d'exporter plus de 3 millions de tonnes pour l'année 2022. Des résultats ayant contribué à hisser l'Algérie au rang de premier exportateur de ciment et clinker en Afrique, et deuxième dans le Bassin méditerranéen, souligne, dans un communiqué, Lafarge Algérie qui ambitionne de renforcer sa position de leader algérien des exportateurs de ciment et clinker.