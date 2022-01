Décidée en décembre 2020 par les autorités algériennes suite à la crise sanitaire de Covid-19, la fermeture du marché des bovins aux exportateurs français vers l'Algérie n'est plus de rigueur. Il est désormais ouvert. C'est le ministère de l'Agriculture et du Développement rural qui a annoncé cette réouverture du marché des génisses et bovins d'engraissement aux exportations françaises. Du côté de l'Hexagone, c'est la jubilation. «C'est une excellente nouvelle qui vient témoigner d'un dialogue réactivé et solide avec les autorités algériennes, reconnaissant, notamment la qualité et le savoir-faire de nos élevages bovins», s'est réjoui, Julien De Normandie, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Cette décision permettra à coup sûr, aux entreprises françaises de répondre aux besoins du marché algérien en animaux bovins vivants destinés à la production de viande, mais également de contribuer à la reconstitution d'une filière laitière en Algérie.