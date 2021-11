A l'occasion de la visite du président de la République italienne, Sergio Mattarella, au site archéologique Hippone, dans le cadre d'une visite culturelle et touristique dans cette ville, le directeur du musée, Amara Nouara, a révélé que les autorités publiques oeuvrent actuellement en faveur de sa classification mondiale. La ville antique Hippone de Annaba est l'un des témoins de la civilisation et de l'histoire lointaine de l'Algérie qui a connu la succession de plusieurs civilisations et contribué à l'édification de l'histoire de l'humanité. Le site renferme des vestiges de grande importance historique, dont un quartier résidentiel d'où provient la plupart des mosaïques attestant l'opulence de la cité, le quartier chrétien où se trouve la basilique où officiait saint Augustin, des thermes, le forum, un théâtre et de nombreuses statues de personnages antiques. Le musée d'Hippone renferme, en outre, une collection de 10 000 pièces archéologiques précieuses et rares dont des sculptures, des mosaïques, des pièces de monnaie, des vases, des ustensiles, des statues en marbre, une armature en bronze et le masque de la Gorgone volé puis restitué en 2020.