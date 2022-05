L'ambasadeur d'Algérie en Italie, Abdelkrim Touahria a reçu Sam Fabrizi, conseiller diplomatique de la société italienne, ´´Leonardo´´, c'est ce qu'a indiqué l'ambassade sur sa page officielle Facebook. Selon la même source, les deux parties ont discuté les futurs projets de la société en Algérie, en particulier le secteur de l'industrie de la défense et du développement des technologies modernes. L'entreprise à noter est le fait qu'un pacte portant création de le société algéro-italienne «leonardo hélicoptères-spa/algérie», a été signé en 2019 au siège de ministère de le Défense nationale. Cette société est issue d'un partenariat entre l'Etablissement de développement de l'industrie aéronautique relevant de la direction des fabrications militaires du ministère de la Défense nationale et les compagnies Leonardo-international et Leonardo hélicoptères suite au protocole d'accord de partenariat industriel et commercial signé le 11 août 2016, portant production d'hélicoptères de marque Agusta-Westlend sur le site d'Aïn Arnat, wilaya de Sétif.