L'Algérie a appelé, lors du 3e Congrès islamique international des wakfs, tenu en Arabie saoudite, à la création d'un Institut international des études wakfs supervisé par l'Organisation de la coopération islamique (OCI), afin que «les biens wakfs puissent contribuer, à l'avenir, à se mettre au diapason de tous les domaines d'investissement possibles et qui permettront de développer l'économie nationale des pays islamiques». Pour le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, la création de cet institut dont le siège serait à La Mecque et sous la supervision de l'OCI, selon sa proposition, «se veut une contribution à l'habilitation des instances supervisant le développement des wakfs, tout en apportant un financement professionnel en matière de législations régissant ce secteur». Le ministre a également appelé à « développer les systèmes informatiques et de contrôle et à soutenir les moyens du gouvernement dans tout ce qui a trait au dossier des biens wakfs».