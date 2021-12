La quantité de maïs importé et destiné à l'alimentation de la volaille et des bovins est estimée à 4 millions de tonnes par an, a indiqué le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni. En marge des travaux du 9e congrès de l'Union nationale des paysans algériens (Unpa), le ministre a appelé à «trouver des alternatives à travers la culture de ces céréales dans le sud algérien, ce qui permettra de réduire la facture d'importation». Le développement de l'agriculture saharienne est une des priorités du gouvernement, qui s'emploie à étendre les espaces agricoles dans ces régions pour promouvoir la production agricole, notamment la production de céréales pour éviter leur importation, a expliqué le ministre, qui a invité les jeunes à investir dans les régions sahariennes, assurant que «toutes les facilités leur seront accordées».