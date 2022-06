Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a examiné avec le chef de cabinet du prince de Monaco Albert II, M. Laurent Anselmi, «les pistes de la coopération dans le domaine de la recherche scientifique, notamment les sciences de la mer». S'exprimant à l'issue de la rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M.Anselmi a déclaré que les discussions ont porté sur l'étude des «pistes de coopération sur le plan scientifique ainsi que l'enseignement supérieur à travers notamment un projet de création d'une académie de la mer à Monaco mais avec des partenariats d'institutions d'enseignements supérieurs algériennes». Il a indiqué également qu'il y aura «d'autres possibilités dans la recherche et dans l'enseignement d'autres matières liées à l'environnement marin mais aussi des sciences humaines et sociales».