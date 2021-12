L'Agence nationale de la promotion du commerce extérieur (Algex) a annoncé la tenue, du 8 au 11 janvier prochain, à Oran, du Salon d'échanges et d'investissements commerciaux algéro-turcs, s'inscrivant dans la dynamique de la relance des activités économiques et le développement d'échanges d'investissements et commerciaux entre les deux pays. Placé sous l'égide du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, ainsi que le wali d'Oran, l'évènement organisé par SOS Event en partenariat avec Algex, aura lieu au Centre des conventions Ahmed Benahmed à Oran, a précisé Algex sur son site Web. Soulignant la participation d'une «importante» délégation d'hommes d'affaires turcs, de renommée internationale et de différents secteurs d'activités, Algex a, à cet effet, invité les opérateurs économiques à participer à ce Salon professionnel.