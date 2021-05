Plus de 50 ans après le dernier essai nucléaire français au Sahara, le passé nucléaire de la France ne doit plus rester enfoui dans les sables. Il est temps de déterrer les déchets provenant des 17 essais réalisés, entre 1960 et 1966, par la France au Sahara, pour assurer la sécurité sanitaire des générations actuelles et futures, préserver l'environnement et ouvrir une nouvelle ère des relations entre l'Algérie et la France. Dans ce sens, on apprend qu'une réunion de haut niveau se tiendra au courant du mois entre les deux parties pour discuter justement du dossier des essais nucléaires effectués par la France dans le désert algérien il y a plus d'un demi-siècle. L'objectif serait de trouver une solution aux déchets non radioactifs au sol, au matériel contaminé par la radioactivité volontairement enterré, et enfin, aux matières radioactives (sables vitrifiés, roches contaminées) issues des explosions nucléaires présentes à l'air libre, sur un des flancs de la montagne Taourirt Tan Afella. Un sujet qui ne devrait plus rester un sujet tabou.