Dans le cadre du programme Otan pour la science au service de la paix et de la sécurité (SPS), des experts d'Algérie, de France et de Suède ont mis au point la première technologie d'imagerie térahertz en Afrique du Nord. Un système de balayage permettant de détecter des matières dangereuses, telles que les armes à feu et les explosifs. Une nouvelle arme contre les menaces terroristes. Cette nouvelle technologie a été inaugurée lors d'une cérémonie virtuelle à laquelle ont participé des responsables de l'Otan, des représentants de l'Algérie, de la France et de la Suède, ainsi que le groupe multinational de scientifiques qui a dirigé les recherches. Le secrétaire général adjoint de l'Otan pour les défis de sécurité émergents, David van Weel, et le général Serir Aomar, doyen de l'École militaire polytechnique d'Algérie, y ont participé respectivement depuis le siège de l'Otan et Alger. Ce premier projet de coopération scientifique avec l'Algérie a été lancé au siège de l'Otan en octobre 2017.