Le désormais ex-ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, Igor Beliaev, a affirmé que «l'Algérie est un acteur majeur dans le Bassin méditerranéen, en Afrique du Nord et dans tout le continent africain», saluant les positions diplomatiques courageuses et dignes de l'Algérie. Igor Beliaev, qui a saisi cette occasion pour faire ses adieux à l'Algérie, s'exprimait, avant- hier, lors de la Fête de la Souveraineté de la Fédération de Russie coïncidant avec le 12 juin de chaque année. Igor Beliaev, qui a affirmé garder d'excellents souvenirs dans un pays où il a passé cinq belles années, n'a pas manqué de rappeler également les réalisations de son pays. Il cite à ce propos les oeuvres léguées à l'humanité par Tolstoi, Dostoïevski, les conquêtes de l'espace, la libération du monde des griffes du nazisme durant la Seconde Guerre mondiale, sans oublier l'invention du vaccin le plus efficace contre le virus de Covid- 19. Cette cérémonie s'est déroulée à l'hôtel Sofitel devant un parterre d'invités, dont des membres du corps diplomatique,des personnalités politiques et du monde médiatique.