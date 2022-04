Le gouverneur de la Banque d'Algérie (BA), Rosthom Fadli, a appelé le Fonds monétaire international (FMI) à aider les pays membres, notamment les pays en voie de développement, à faire face aux retombées de la guerre en Ukraine. S'exprimant en sa qualité de représentant de la circonscription comptant huit pays (l'Algérie, l'Afghanistan, le Ghana, l'Iran, la Libye, la Tunisie, le Maroc et le Pakistan), à l'occasion de la 45ème réunion du Comité monétaire et financier international du FMI, il a souligné qu'une action internationale est nécessaire pour prévenir l'insécurité alimentaire. Fadli a estimé, dans la foulée, que «La crise en Ukraine se répercute sur tous les pays de la circonscription». C'est pourquoi, le FMI doit être «attentif aux arbitrages difficiles» et aux «défis concurrents» auxquels sont confrontés ces pays, a-t-il enchaîné, tout en plaidant pour une action internationale «agile et proportionnée pour prévenir l'insécurité alimentaire».