La Slovaquie vient de lever l'obligation de quarantaine pour les voyageurs en provenance de 47 pays à travers le monde, en majorité situés en Europe. La décision a été prise sur la base du faible taux de contamination Covid-19 enregistré dans les pays concernés par la levée de la quarantaine. Les voyageurs en provenance de ces pays sont autorisés à entrer en Slovaquie pour des raisons non essentielles, à condition de présenter un résultat négatif au test de dépistage Covid-19 effectué moins de 72 heures avant leur arrivée. Ces pays sont placés sur des listes «verte», «rouge» et «noire». C'est le cas de l'Algérie.

Les ressortissants algériens doivent, ainsi, se soumettre à une quarantaine obligatoire de 14 jours à l'entrée sur le territoire slovaque. «La quarantaine s'applique également aux personnes vivant dans le même foyer et prend fin en même temps que l'isolement de la personne venue de l'étranger», souligne le gouvernement slovaque qui précise que «les exceptions ne concernent que les personnes vivant dans le même foyer qui ont guéri de la Covid-19 moins de 180 jours plus tôt ou qui ont été vaccinées».