Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a annoncé le lancement, la semaine écoulée, de l'opération de recensement général du cheptel à travers l'ensemble du territoire national. Selon le ministre, cette opération durera 45 jours et permettra de connaître le véritable volume de la richesse animalière. L'opération contribuera également à la préservation des espèces animales dont dispose l'Algérie, outre le recensement avec précision du nombre des maquignons et éleveurs, afin d'apporter le soutien à ceux qui le méritent. Aussi, les marchés de bétail seront fermés pendant toute la durée de l'opération afin qu'un recensement complet puisse être effectué, incluant tout le cheptel des maquignons et éleveurs au niveau de leurs exploitations.