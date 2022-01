Des sources ont confirmé la commande d'une demi-douzaine de drones de combat CH-5 Rainbow de chez CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation). L'appareil rejoindra les CH-3 et 4 déjà en service. Le lot sera entièrement livré en 2022, à partir du mois de mars, précise le site spécialisé menadefense.net.

Ce drone, plus grand et plus lourd que le CH-4 affiche des performances assez similaires que le MQ9 Prédator américain.

Il peut voler 60 heures d'affilée ou 10000 km sans atterrir en emportant 1 tonne de charge utile (jusqu'à 16 missiles antichars de type AR-1 et 2 ou HJ-12. Le tout à une altitude de 9 km. Un des avantages du CH-5 est de travailler en tandem avec le CH-4 et le CH-3 sur des missions d'attaque ou de collecte de renseignements. L'Algérie a en outre commandé le WingLoong 2, ce qui portera le nombre de drones de combat des Forces aériennes à une soixantaine à la fin de l'année 2022.