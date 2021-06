Des représentations musicales animées par des artistes algériens revisiteront le patrimoine musical européen à l'occasion du 21e Festival culturel européen en Algérie, prévu du 24 juin au 2 juillet à Alger, indiquent les organisateurs dans un communiqué. Placée sous le thème «L'Algérie chante l'Europe», cette édition sera marquée par des représentations diversifiées alliant plusieurs genres comme le raï, le rock, folklore kabyle et la musique classique. L'édition 2021 devra être animée par le groupe «Raïna Raï» ainsi que l'Orchestre symphonique de l'opéra d'Alger ou encore la chanteuse de l'andalou Zakia Kara Terki. Pour les organisateurs, l'évènement se veut être une «opportunité» de promotion du dialogue, de la pluralité et de la diversité culturels entre l'Algérie et les pays de l'Union européenne et un «soutien au monde artistique», sévèrement impacté par la pandémie de Covid-19.