Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, a supervisé l'opération d'augmentation de la bande passante internationale d'Algérie télécom à 7.8 térabits/seconde alors qu'elle était de 2.8 tb/s en 2021 et de 1.5 tb/s en 2020, a indiqué, hier, un communiqué du ministère. «Outre la flexibilité qu'apportera cette importante augmentation vu le rôle stratégique de la bande passante internationale dans la sécurisation d'internet au niveau local, elle permettra également de réunir les conditions propices pour la concrétisation du programme d'action du secteur en termes de déploiement de la fibre optique et de raccordement des deux tiers des foyers (6 millions de familles) au réseau internet d'ici fin 2024», selon le communiqué. «Cette augmentation permettra également une réponse proactive à la demande croissante sur internet tout en assurant de hauts débits internet en fonction des offres présentées», a conclu la même source.