Les forces navales d'une douzaine de pays, dont l'Algérie, participent à des exercices d'entraînement au large de la côte nord de la Tunisie. L'exercice «Phoenix Express 21» qui a débuté, hier, durera jusqu'au 24 mai courant. L'exercice vise à former les forces à la conduite et au lancement d'une opération maritime conjointe pour faire face aux activités illégales en mer. Pour ce faire,130 officiers de 12 pays - l'Algérie, l'Égypte, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, les États-Unis, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, le Royaume-Uni, la Grèce et Malte - prennent part à cet exercice naval multilatéral. En coopération avec le commandement de l'armée américaine pour l'Afrique (Africom), quatre navires des gardes-côtes tunisiens et cinq autres étrangers participeront également à cet exercice qui vise à «former ces forces à diriger et à mettre en oeuvre une opération maritime conjointe pour faire face aux activités illégales en mer», a ajouté le ministère. Ces entraînements visent aussi à «développer les compétences des militaires par l'échange de leurs expertises».