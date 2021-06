À l'occasion de la 109ème session de la Conférence internationale du travail qui se déroule par visioconférence à Genève (Suisse), l'Algérie a été élue membre du groupe des gouvernements au conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail (OIT), pour une période de 3 ans (de juin 2021 à juin 2024). L'Algérie a obtenu 208 voix du collège électoral gouvernemental. L'Algérie sera représentée au sein du conseil d'administration de l'OIT en tant que membre adjoint au titre du siège dit «flottant», attribué à tour de rôle à l'Afrique et aux deux Amériques à chaque mandat. Cette élection constitue un important acquis pour l'Algérie au sein de cette organisation internationale et une reconnaissance des Etats-membres du rôle actif de l'Algérie au sein de l'OIT et des efforts consentis pour promouvoir l'agenda du travail décent et la justice sociale.