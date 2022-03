Le ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-up prend part, du 27 au 30 mars 2022 à Riyadh (Arabie saoudite), au Congrès mondial de l'entrepreneuriat (GEC). L'Algérie est représentée par le directeur des start-up, Noureddine Ouadah et celui de l'accélérateur public de start-up «Algeria Venture», Sid Ali Zerrouki. Ce congrès mondial vise à rassembler des entrepreneurs, des experts et des décideurs politiques en vue d'élaborer une feuille de route de l'entrepreneuriat mondial pour la période post-Covid-19. Plus de 26 ministres du monde entier, des chefs d'entreprise, des économistes et des décideurs y prendront part. En marge du GEC, l'Algérie participera à une conférence ministérielle sur les start-up, afin d'évoquer les domaines de coopération en la matière, ainsi qu'à une table ronde ministérielle africaine sur le «Lancement des agendas de l'entrepreneuriat social en Afrique», organisée par le gouvernement de la République d'Afrique du Sud.a