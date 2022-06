L'Algérie a été élue, par consensus, en qualité de membre du comité administratif du Conseil international des céréales (CIC) à l'occasion de la tenue, lundi dernier à Londres, de la 56ème session de cette organisation. Ce comité, composé de 16 pays membres à égalité entre importateurs et exportateurs, et considéré comme le plus important organe de cette Organisation, se réunit deux fois par an entre les sessions ordinaires du Conseil pour discuter des questions administratives et financières et pour formuler des recommandations au Conseil.

L'Algérie a été élue dans la catégorie des pays importateurs aux côtés de l'Egypte, Cuba, le Japon, la Corée du Sud, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud et la Suisse.